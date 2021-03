Claudia Ruggeri | la bomba sexy di Avanti un altro | “Che favola” – FOTO

(Di giovedì 18 marzo 2021)adunfa scintille, i suoi outfit e le sue pose fanno impazzire il pubblico, spettacolare E’ tornato il programma che tutti stavano aspettando,uncondotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fa il pieno di novità. Il pubblico impazzisce per questa trasmissione d’intrattenimento e divertimento, per non parlare L'articolo proviene da YesLife.it.

horny_for_celeb : RT @dea_channel: per la festa della donna doppia razione di bellezza con le divine Justine Mattera e Miss Claudia Ruggeri a Ciao Darwin ??????… - IlTwittante : @centerfolds_87 Ragazzi diffondete che Claudia Ruggeri cognata di Sonia Bruganelli è sempre nuda nei programmi di B… - zazoomblog : Claudia Ruggeri lo stacco di coscia è impressionante…altro che “bonas”! – FOTO - #Claudia #Ruggeri #stacco #coscia… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

fa sognare il popolo di Instagram con una posa illuminante. La camicetta si slaccia, lei è unica La "Miss" di "Avanti Un Altro",è tornata a? L'articolo...Laappare sensuale con la tuta da ginnastica negli studi Mediaset, la pancia è scoperta che spettacolocondivide una foto su Instagram in cui appare in tuta da ginnastica e ha l'addome scolpito completamente scoperto. Bellissima e in forma come sempre, la bella Missè ...Claudia Ruggeri è riuscita ancora una volta a catturare l'intera attenzione da parte del pubblico. Che bellezza: gambe e scollatura mozzafiato ...Claudia Ruggeri è uno dei perni assoluti di "Avanti un Altro". Anche oggi, la nota showgirl non ha fatto mancare un siparietto speciale con Paolo Bonolis ...