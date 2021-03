Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Petra Vlhova vicinissima al successo finale, Gut-Behrami vince la Coppa di superG (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto deciso a Lenzerheide (Svizzera) per quanto riguarda il superG femminile e maschile in programma sulle nevi elvetiche. Le due prove, valide per le Finali di Coppa del Mondo, sono state cancellate per via delle condizioni meteorologiche avversa: una fitta nevicata e la nebbia hanno portato alla decisione da parte degli organizzatori. Lara Gut-Behrami aveva già conquistato la Sfera di cristallo in questa specialità, ma la svizzera ora non avrà praticamente più chance per recuperare la slovacca Petra Vlhova, a cui manca solo l’aritmetica per festeggiare la vittoria della Classifica generale. Di seguito le graduatorie aggiornate: Classifica Coppa DEL Mondo SCI ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto deciso a Lenzerheide (Svizzera) per quanto riguarda ile maschile in programma sulle nevi elvetiche. Le due prove, valide per le Finali didel, sono state cancellate per via delle condizioni meteorologiche avversa: una fitta nevicata e la nebbia hanno portato alla decisione da parte degli organizzatori. Lara Gut-aveva già conquistato la Sfera di cristallo in questa specialità, ma la svizzera ora non avrà praticamente più chance per recuperare la slovacca, a cui manca solo l’aritmetica per festeggiare la vittoria dellagenerale. Di seguito le graduatorie aggiornate:DELSCI ...

Advertising

emi_bat : Quando in una 'stagione no' si arriva 2a nella classifica di #superG, 5a in quella di #slalomgigante 6a in quella g… - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo finali #Lenzerheide ???? #Kriechmayr vince la Coppa del Mondo di specialità di Super G Can… - DanieleRaponi : Sci alpino Coppa del Mondo finali #Lenzerheide ???? #Gut #Behrami vince la Coppa del Mondo di specialità di Super G C… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -