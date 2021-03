Clamoroso a Zagabria | il Tottenham di Mourinho è fuori dall’Europa League

(Di giovedì 18 marzo 2021). Ildi. Rimonta della Dinamo che segna tre gol agli inglesi: due bei tempi regolamentari, e pareggia il risultato dell’andata, e il terzo su supplementari.le prova tutte: manda in campo Bale, ma non riesce a segnare. Sei le sostituzioni con cui il tecnico ha provato a svoltare la partita: Gareth Bale, Giovanni Lo Celso, Tangyu Ndombele, Vinicius, Serio Reguillon, Steven Bergwijn. E’ stato inutile. Per ilsi tratta di una eliminazione che lascerà il segno. L'articolo ilNapolista.

La Dinamovince 3 - 0 contro il Tottenham di Mourinho ribaltando il 2 - 0 dell'andata grazie a una prestazione super di Orsic. L' Arsenal perde 1 - 0 all'Emirates contro l' Olympiakos ma passa comunque ...Tuttavia, pur controllando il match, il Real non ha creato moltissimo, fino alerrore di ... in quello della Dinamo, in quello dello Shakhtar, in quello del Valencia (ma a stadio ...NOTIZIE AS ROMA - Risultato a sorpresa negli ottavi di finale di Europa League: il Tottenham di Mourinho, tra le favorite alla vittoria finale, è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria nonostante il 2 ...Clamoroso in Europa League – La Dinamo Zagabria batte 3-0 il Tottenham e lo elimina. I croati avanzano dunque ai quarti di finale. Clamorosa rimonta in Europa League. La tripletta di Orsic ribalta la ...