Circular Health | il nuovo approccio alla salute secondo Ilaria Capua e non solo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Mens sana in corpore sano, dicevano con saggezza atavica i latini. E lo diciamo ancora oggi. Forse non con la stessa saggezza, ma sicuramente con un quid in più. Quello di guardare oltre. Non basta un corpo sano se l’ambiente in cui vive è malato. Ladel singolo, infatti, è strettamente e indissolubilmente legata a quella della collettività, dell’ambiente, degli animali, dell’universo che la ospita. Parte da questo presupposto, con l’obiettivo di garantire un miglior stato diuniversale,, ilnetwork della notissima virologa, direttore appunto del OneCenter of excellence presso l’University of Florida e nota per aver parlato di sanità circolare – e dei rischi di una mancata comprensione della ...

Advertising

MedtronicITA : Per un futuro circolare con al centro la salute come cardine per uno sviluppo duraturo e sostenibile. Ne parleremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Circular Health

AboutPharma

...shareholders for approval as set forth in the Company's Notice of Meeting and Information, ... with a current focus in theand renewable energy industries. In particular, the investment ...... and managing sustainably natural resources; Making Europe the first digitally enabled, ... The partnerships will cover critical areas such as energy, transport, biodiversity,, food and ...