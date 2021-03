Chiedevamo l' ossigeno dei morti Ecco l' orrore patito da Bergamo

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini La Val Seriana un anno dopo la carovana di bare. La corsa per trovare una bombola. E le salme lasciate in casa per giorni In occasione della Giornata per le vittime del Covid, per gentile concessione dell'editore Historica, pubblichiamo un estratto del Libro nero del coronavirus di Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini. «I ragionamenti, chiaramente, si fanno sui dati ufficiali – ci racconta una insegnante della zona – ma la situazione, qui a, è stata molto peggiore di quei numeri». A Nembro e ad Alzano Lombardo, come in tutti i paesi della Val Seriana, a parte gli ospedalizzati, moltissime famiglie si sono chiuse in casa a lottare per la vita. «Anche se non ci hanno colpiti direttamente, sentiamo il peso di tutti quei lutti e, purtroppo, ora che la situazione sta lentamente migliorando e la mente ...