Chiara Ferragni mostra il pancione in piena notte. I fan: “Bella come Venere” (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiara Ferragni ha postato una foto su Instagram mostrando a tutti i follower il suo pancione. In piena notte è stata definita una “Venere” La celebre influencer sta vivendo un periodo intenso e felice della sua vita. In dolce attesa, tra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta regalando una sorellina al piccolo Leone. Che cresce tra l’affetto di mamma e papà Fedez, diventando una star del web grazie alle sue tante apparizioni insieme ai genitori. I “Ferragnez” nelle ultime settimane sono stati al centro dell’attenzione per una serie di motivi. Tra questi la partecipazione al Festival di Sanremo del celebre rapper in coppia con Francesca Michielin. Per loro il secondo posto dietro la rivelazione Maneskin con il brano “Tienimi per mano”. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 marzo 2021)ha postato una foto su Instagramndo a tutti i follower il suo. Inè stata definita una “” La celebre influencer sta vivendo un periodo intenso e felice della sua vita. In dolce attesa, tra qualche mese diventerà mamma per la seconda volta regalando una sorellina al piccolo Leone. Che cresce tra l’affetto di mamma e papà Fedez, diventando una star del web grazie alle sue tante apparizioni insieme ai genitori. I “Ferragnez” nelle ultime settimane sono stati al centro dell’attenzione per una serie di motivi. Tra questi la partecipazione al Festival di Sanremo del celebre rapper in coppia con Francesca Michielin. Per loro il secondo posto dietro la rivelazione Maneskin con il brano “Tienimi per mano”. ...

