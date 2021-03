Chiara Ferragni | lancia la sua nuova floral collection

(Di giovedì 18 marzo 2021) La bellissima influencertorna ad aprire il mondo della moda concollezione dedicata al tema floreale. La moglie di Fedez, arrivato secondo insieme a Francesca Michielin a Festival di Sanremo 2021, ha sbalordito per l’ennesima volta i suoi fans, idealizzando e pubblicando le nuove foto dei suoi nuovi abiti. Il tema floreale è il centro della campagna che la giovane sta pubblicizzando sul suo profilo Instagram. In arrivo la primavera anche per i capi di abbigliamento e dalle storie disi respira a pieno questa aria. Ilbrand ha deciso di dar vita a capi di abbigliamento di una bellezza disarmante. Tra giacche, pantaloni, vestiti e gonne si notano immediatamente l’unione di diversi colori: verde, rosa e bianco. La ...

Advertising

PalermoToday : Chiara Ferragni a pochi giorni dal parto: 'Basta che vada tutto bene' - LudovicaRenaldo : C’è chi ad ogni storia di Chiara Ferragni spera che annunci la nascita di V E chi mente - sofypicco : Solo a me sembra chiara ferragni ajahajaj - aurorapuccio_ : compratemi l’uovo di Chiara Ferragni e vi amerò per sempre - RobRe62 : RT @Treccani: Ha suscitato molta curiosità di recente perché Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato di avervi fatto ricorso, ma cos'è di… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

nell'ennesimo scatto da urlo, l'influencer per eccellenza rapisce ancora una volta con il suo fascino irresistibile In un mondo sempre più social, quando pensiamo ad una delle icone? L'...Top glam anche quelle con le meduse di Versace, come le indossa. Le mollette griffate con logo o lettering (da Louis Vuitton a Prada, Fendi a Miu Miu) sono l'oggetto più desiderato ...Chiara Ferragni nell'ennesimo scatto da urlo, l'influencer per eccellenza rapisce ancora una volta con il suo fascino irresistibile In un mondo sempre più social, quando pensiamo ad una delle... Leggi ...I gioielli dell'estate 2021 sono ad alto impatto visivo e non necessariamente tutti preziosi. Si va dai pezzi minimal alle gioie vintage, dai simboli ...