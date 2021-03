Chiara Ferragni, il brutto insulto dell’hater per la foto nuda con il pancione. La risposta di lei spiazza tutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Chiara Ferragni, la foto nuda con il pancione. Poi, il brutto insulto dell’hater. La risposta di lei spiazza tutti. La scorsa notte, l’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un suo scatto senza veli col pancione a pochi giorni dal parto. Nella didascalia, la moglie di Fedez ha scritto: «Took this pic at 2 am last night – foto scattata alle 2 di notte». Ma, sotto al tenero post compaiono diversi commenti al vetriolo sulla scelta di apparire nuda poco prima di partorire. Ma è un messaggio in particolare che fa infuriare Chiara Ferragni. L’influencer lo pubblica nelle stories. «All’insaputa di Fedez, ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 marzo 2021), lacon il. Poi, il. Ladi lei. La scorsa notte, l’imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram un suo scatto senza veli cola pochi giorni dal parto. Nella didascalia, la moglie di Fedez ha scritto: «Took this pic at 2 am last night –scattata alle 2 di notte». Ma, sotto al tenero post compaiono diversi commenti al vetriolo sulla scelta di apparirepoco prima di partorire. Ma è un messaggio in particolare che fa infuriare. L’influencer lo pubblica nelle stories. «All’insaputa di Fedez, ci ...

