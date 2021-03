Chi rinuncia al vaccino finisce in coda. E le dosi avanzate vanno ai caregiver (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi rinuncia al vaccino, finisci in fondo alla lista. Sarebbe questa la via scelta, che peraltro esisteva già, per disincentivare all’abbandono e per fare in modo che le vaccinazioni non si blocchino o dosi vadano sprecate. Con il nuovo via libera dell’Ema ad AstraZeneca e quindi la conferma della sicurezza del vaccino di Oxford le vaccinazioni dovrebbero riprendere regolarmente con l’ordine di priorità stabilito e in due settimane si conta di recuperare il tempo perduto. Sono 200 mila somministrazioni in meno fatte in quattro giorni di blocco. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi rinuncia al vaccino, finisci in fondo alla lista. Sarebbe questa la via scelta, che peraltro esisteva già, per disincentivare all’abbandono e per fare in modo che le vaccinazioni non si blocchino o dosi vadano sprecate. Con il nuovo via libera dell’Ema ad AstraZeneca e quindi la conferma della sicurezza del vaccino di Oxford le vaccinazioni dovrebbero riprendere regolarmente con l’ordine di priorità stabilito e in due settimane si conta di recuperare il tempo perduto. Sono 200 mila somministrazioni in meno fatte in quattro giorni di blocco.

