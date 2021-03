Chi rinuncia al vaccino AstraZeneca finisce in fondo alla coda (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari L’attesa per chi rinuncia o non si prenota sarà almeno di tre mesi. Quando ricomincerà la somministrazione di AstraZeneca verranno chiamate più persone per recuperare il tempo perso In molti stanno pensando in questi giorni di rinunciare al vaccino e tanti hanno già cancellato la prenotazione. Atteso per oggi il parere dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, che deciderà se confermare o meno la sicurezza del siero prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca. Recuperare i giorni persi Se, come ci si aspetta, l’Ema darà il via libera, nei prossimi giorni verranno chiamate più persone a vaccinarsi rispetto a quelle previste inizialmente. Un modo per cercare di recuperare il tempo perduto, mettendo anche in conto che qualcuno potrebbe non aderire. Infatti c’è il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari L’attesa per chio non si prenota sarà almeno di tre mesi. Quando ricomincerà la somministrazione diverranno chiamate più persone per recuperare il tempo perso In molti stanno pensando in questi giorni dire ale tanti hanno già cancellato la prenotazione. Atteso per oggi il parere dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, che deciderà se confermare o meno la sicurezza del siero prodotto dall’azienda farmaceutica. Recuperare i giorni persi Se, come ci si aspetta, l’Ema darà il via libera, nei prossimi giorni verranno chiamate più persone a vaccinarsi rispetto a quelle previste inizialmente. Un modo per cercare di recuperare il tempo perduto, mettendo anche in conto che qualcuno potrebbe non aderire. Infatti c’è il ...

