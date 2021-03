Chi guidò i soccorsi al Moby Prince? Un documento ribalta le ricostruzioni: “Quella notte a comandare era la Marina militare” (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi comandò i soccorsi la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 dopo lo scontro tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno? Fu davvero solo Sergio Albanese, il comandante della Capitaneria di porto della città toscana, com’è sempre stato dato per certo finora? Anzi, come lui stesso ha sempre detto, fino all’ultima sua testimonianza nella commissione d’inchiesta al Senato: lì, infatti, precisò di aver gestito in via esclusiva il comando delle operazioni dalle 23.08 del 10 aprile – peraltro non pronunciando alcun ordine per l’intera notte – lasciando così intendere che mai i suoi superiori, cioè gli ufficiali della Marina militare a capo del Dipartimento “Alto Tirreno” di La Spezia, lo esautorarono, come peraltro disposto dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi comandò ilatra il 10 e l’11 aprile 1991 dopo lo scontro tra il traghettoe la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno? Fu davvero solo Sergio Albanese, il comandante della Capitaneria di porto della città toscana, com’è sempre stato dato per certo finora? Anzi, come lui stesso ha sempre detto, fino all’ultima sua testimonianza nella commissione d’inchiesta al Senato: lì, infatti, precisò di aver gestito in via esclusiva il comando delle operazioni dalle 23.08 del 10 aprile – peraltro non pronunciando alcun ordine per l’intera– lasciando così intendere che mai i suoi superiori, cioè gli ufficiali dellaa capo del Dipartimento “Alto Tirreno” di La Spezia, lo esautorarono, come peraltro disposto dalla ...

Advertising

SAFE_energia : Una buona leadership influenza le prestazioni di un gruppo e il funzionamento di un'organizzazione. Chi è veramente… - gori_guido : @lefrasidiosho Speranza chi? Questo più che un 'ministro'a me me pare un cialtrone..incompetente senza conoscenza di niente.. - guido_ragazzi94 : @flayawa Guai a chi osa solamente sfiorarlo il mio Vlad ?????? - lebose2 : @Guido_Cimurro @SardegnaBN @mike_fusco Dev’essere come quella di Napoli che decide chi far giocare e chi no! - guido_ragazzi94 : Certi tweet non bisognerebbe proprio manco pensarli. Comunque non bisogna mai offendere chi li scrive se no vi mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi guidò La devozione. 19 marzo: come e perché pregare san Giuseppe Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe? Proteggi tutte le persone consacrate perch trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio, l'esempio per vivere nel silenzio, nell'umiltà ...

Miracolo Musicultura: 350 lavoratori dello spettacolo da domani in teatro, per dieci serate di musica live (dal 19 al 28 marzo). I temperamenti delle canzoni e degli artisti che si susseguiranno sul palco avranno piena intelligibilità e sono fiducioso che chi vorrà seguirci da casa potrà sentirsi parte di un'esperienza ...

li può amare più di te, o caro San Giuseppe? Proteggi tutte le persone consacrate perch trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio, l'esempio per vivere nel silenzio, nell'umiltà ...I temperamenti delle canzoni e degli artisti che si susseguiranno sul palco avranno piena intelligibilità e sono fiducioso chevorrà seguirci da casa potrà sentirsi parte di un'esperienza ...