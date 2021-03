Chi era Italia Levidi, la moglie di Renato Carosone? (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco chi era Italia Levidi, la moglie del famosissimo cantautore e pianista Renato Carosone Va in onda stasera su Rai Uno Carosello Carosone, film dedicato a Renato Carosone, cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositore Italiano. Carosone era sposato con Italia Levidi, anche detta Lita Levidi. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, sappiamo però che i due si sono conosciuti e innamorati in Africa. Carosone suonare il pianoforte al Circolo Italia nell’orchestra di Gigi Ferracioli quando vide per la prima volta la Levidi. Veneziana di nascita, Lita era tra le ballerine più ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco chi era, ladel famosissimo cantautore e pianistaVa in onda stasera su Rai Uno Carosello, film dedicato a, cantautore, pianista, direttore d’orchestra e compositoreno.era sposato con, anche detta Lita. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, sappiamo però che i due si sono conosciuti e innamorati in Africa.suonare il pianoforte al Circolonell’orchestra di Gigi Ferracioli quando vide per la prima volta la. Veneziana di nascita, Lita era tra le ballerine più ...

