Chi è Veronica Kirchmajer, stella emergente del cantautorato romano? (Di giovedì 18 marzo 2021) Veronica Kirchmajer giovane cantautrice romana, si è avvicinata alla musica quando aveva solamente 11 anni. La sua passione per il canto e per la composizione nasce in casa grazie alla madre Elena romano autrice che vanta collaborazioni con Califano, Vianello, Limiti e anche Renato Zero. La cantante ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica quando aveva 16 anni diventando la voce per alcune tribute band dei Guns N’ Roses, Nirvana e Red Hot Chili Peppers. Veronica Kirchmajer dopo aver approfondito i suoi studi con maestri del calibro di Nora Orlandi, Adelmo Musso e Maria Grazia Fontana. Nel 2018 la giovane cantautrice ha vinto il concorso “Sanremocantanapoli” con il brano “Regina Pe Nu Juorno”, scritto da Fabrizio Berlincioni. L’anno successivo Veronica ha pubblicato i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)giovane cantautrice romana, si è avvicinata alla musica quando aveva solamente 11 anni. La sua passione per il canto e per la composizione nasce in casa grazie alla madre Elenaautrice che vanta collaborazioni con Califano, Vianello, Limiti e anche Renato Zero. La cantante ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella musica quando aveva 16 anni diventando la voce per alcune tribute band dei Guns N’ Roses, Nirvana e Red Hot Chili Peppers.dopo aver approfondito i suoi studi con maestri del calibro di Nora Orlandi, Adelmo Musso e Maria Grazia Fontana. Nel 2018 la giovane cantautrice ha vinto il concorso “Sanremocantanapoli” con il brano “Regina Pe Nu Juorno”, scritto da Fabrizio Berlincioni. L’anno successivoha pubblicato i ...

