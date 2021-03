Chi è Marianna Fontana, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il film su Nada, Rai 1 ha deciso di dedicare un omaggio anche al famoso cantante Renato Carosone, autore dell’intramontabile brano “Tu vuò fà l’americano”. Stasera, 18 Marzo 2021, andrà in onda sul primo canale Rai a partire dalle 21.20 il film Carosello Carosone, diretto da Lucio Pellegrini. Nel cast, oltre a Eduardo Scarpetta nei panni del protagonista, ci sarà anche la giovane attrice italiana Marianna Fontana, la quale con un prezioso cameo riporterà in vita la mamma del protagonista. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? Ha un fidanzato? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e a tante altre curiosità. Chi è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il film su Nada, Rai 1 ha deciso di dedicare un omaggio anche al famoso cantante Renato Carosone, autore dell’intramontabile brano “Tu vuò fà l’americano”. Stasera, 18 Marzo 2021, andrà in onda sul primo canale Rai a partire dalle 21.20 il film Carosello Carosone, diretto da Lucio Pellegrini. Nel cast, oltre a Eduardo Scarpetta nei panni del protagonista, ci sarà anche la giovane attrice, la quale con un prezioso cameo riporterà inla mamma del protagonista. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? Ha un fidanzato? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e a tante altre curiosità. Chi è ...

Advertising

marianna_eg : “Ex premier non mostrò attenzione al territorio, ai papà, ai figli, nipoti, nonni che avevano perso loro parenti. .… - marianna_neni : @LTHQItaly @Louis_Tomlinson @MTV REQUEST @Louis_Tomlinson for @MTV’s #FridayLivestream! chi se ne frega delle unse… - yo20213 : RT @hugxcandem: Non vi sembra strano che ancora non sappiamo chi cazzo sia Marianna? Nerde Marianna eh? Nerde, eh? Nel dubbio, Giaaaaaaaan. - marianna_eg : RT @AlbertoLetizia2: Tutto parte da Enea che porta sulle spalle il padre per arrivare al gesto di rispetto verso i defunti con i camion car… - robdimo : @Nadamario2 @marianna_eg Eppure chi ci ha formato un governo politico con la lega è stato il m5s con a capo il prem… -