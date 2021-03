Chi è Leonardo Lamacchia Amici 20: Biografia, Età, Fidanzato, Instagram e Inedito (Di giovedì 18 marzo 2021) Leonardo Lamacchia è un cantante di origini pugliesi di 26 anni, noto al pubblico per aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2017 e per essere un allievo della scuola di Amici 20. Leonardo partecipa al Serale di Amici in onda dal 20 marzo. Chi è Leonardo Lamacchia? Nome : Leonardo Lamacchia Segno Zodiacale: Ariete Età: 26 anni Data di nascita: 17 aprile 1994 Luogo di Nascita: Bari Professione: cantante Altezza: non disponibile Peso: 80 kg Tatuaggi: Leonardo ha un tatuaggio visibile nell’avambraccio interno destro Profilo Instagram ufficiale: @LeonardoLamacchia Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 18 marzo 2021)è un cantante di origini pugliesi di 26 anni, noto al pubblico per aver partecipato a Sanremo Giovani nel 2017 e per essere un allievo della scuola di20.partecipa al Serale diin onda dal 20 marzo. Chi è? Nome :Segno Zodiacale: Ariete Età: 26 anni Data di nascita: 17 aprile 1994 Luogo di Nascita: Bari Professione: cantante Altezza: non disponibile Peso: 80 kg Tatuaggi:ha un tatuaggio visibile nell’avambraccio interno destro Profiloufficiale: @Seguici sul nostro profilo...

