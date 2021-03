Chi è il figlio di Renato Carosone? Si chiama Pino e oggi ha 83 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Il figlio di Renato Carosone oggi ha superato gli 80 anni e ha alle spalle una storia avventurosa e simbolo di un’Italia ormai dimenticata. La storia della giovinezza di Renato Carosone potrebbe essere degna di un film, ed è esattamente un film ad aver riacceso l’interesse dei media nazionali sulla vita e sull’opera del celebre pianista napoletano a cui va L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Ildiha superato gli 80e ha alle spalle una storia avventurosa e simbolo di un’Italia ormai dimenticata. La storia della giovinezza dipotrebbe essere degna di un film, ed è esattamente un film ad aver riacceso l’interesse dei media nazionali sulla vita e sull’opera del celebre pianista napoletano a cui va L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

satelliteluca : RT @Pendolare148: Ho visto mio figlio liceale fare l'ora di educazione fisica in DAD davanti la telecamera del PC. 'Piegati di più ... ' Ch… - Simo07827689 : RT @SalamidaFabio: #Putin risponde a #Biden: «chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù e quando muore va laggiù. Va laggi… - Michael_Bert_ : @Fracastellana92 @L_impenitente @ReEurode @PBerizzi @repubblica @ladyonorato Scusa, prendi tuo figlio, fallo vaccin… - Martina95190659 : RT @Mirith_: Ho già scritto che li stanno fracassando anche a chi non li ha? ?? MA VADANO A QUEL PAESE LORO E CHI LI ASSECONDA! Per quello c… - osva_o : RT @Joe911S: L'FBI ammette di aver distrutto 'accidentalmente' il laptop di Hunter, il figlio di Biden, per possibili loschi affari con la… -