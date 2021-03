Chi è Gilles Rocca? Età, fidanzata, genitori e Instagram (Di giovedì 18 marzo 2021) Conosciamo meglio Gilles Rocca, naufrago dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la biografia, la vita privata, la carriera e dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Gilles Rocca Nome e Cognome: Gilles RoccaData di nascita: 12 gennaio 1983Luogo di nascita: RomaEtà: 38 anniSegno zodiacale: CapricornoAltezza: 1,80 mPeso: informazione non disponibileProfessione: attore e registafidanzata: Miriam GalantiTatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 marzo 2021) Conosciamo meglio, naufrago dell’Isola dei famosi 2021, attraverso la biografia, la vita privata, la carriera e dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 12 gennaio 1983Luogo di nascita: RomaEtà: 38 anniSegno zodiacale: CapricornoAltezza: 1,80 mPeso: informazione non disponibileProfessione: attore e regista: Miriam GalantiTatuaggi: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

tuttopuntotv : Gilles Rocca, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 #Isola - camillaparkerrr : Scusate ma alla fine chi l’ha acceso il fuoco ieri? Non ditemi quel cesso di Gilles perché non ce l’ho in squadra - vincycernic95 : Chi ha Gilles deve proprio ringraziare me e @overdosediamore scusate - lixvspos : prima oppini, poi mahmood, akash, gilles pippo non si stanca di prendere pali, chi sarà il prossimo? - Mirkothewalrus : Metto le mani avanti per chi dirà 'Eh hai già dimenticato Tommaso' Gilles è bono. Punto. Tommy è diverso, sempre bo… -