Chi è Eduardo Scarpetta, il figlio d'arte che sarà il nuovo Renato Carosone in TV (Di giovedì 18 marzo 2021) sarà l'attore 27enne Eduardo Scarpetta ad interpretare l'ambito ruolo di Renato Carosone nel film per la TV "Carosello Carosone", diretto da Lucio Pellegrini. Si tratta di uno dei volti nuovi partenopei, destinati a fare grande successo nel mondo cinematografico e televisivo. L'arduo compito di interpretare un'artista come Carosone Reduce della fiction di successo "L'amica geniale", Eduardo Scarpetta, attore dal cognome importante, si cimenta adesso in una nuova prova: quella di interpretare uno dei cantanti italiani più conosciuti al mondo, Renato Carosone. Per farlo, l'attore ha dovuto seguire un corso intensivo di canto con Ciro Caravano dei Neri per Caso e il pianista Stefano Bollani.

