Chelsea, Joe Cole punzecchia l'Atletico: "Sembrava un club di Championship"

Joe Cole, ex calciatore del Chelsea, non risparmia alcuna critica nei confronti dell'Atletico Madrid in seguito al 2-0 di Stamford Bridge. "Sembrava che il Chelsea giocasse come contro un club di alto livello in Championship o al massimo con una squadra di bassa classifica in Premier League", ha affermato Cole secondo quanto riportato dal Daily Mail. Un critica che continua enunciando il mancato gioco degli spagnoli: "Senza voler mancare di rispetto è sembrato come se la squadra di Tuchel stesse giocando al massimo contro Fulham o West Bromwich. Se questo è il meglio che La Liga ha da offrire, allora penso siano davvero nei guai. Il Chelsea non ha dato modo all'Atletico di fare nulla. Ero preoccupato ma non ne avevo ..."

