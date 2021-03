Champions League | nessuna italiana ai quarti | non accadeva dal 2015 16

(Di giovedì 18 marzo 2021) È stata una vera e propria debacle, quella della squadre italiane in. Con l’eliminazione, ultima in ordine cronologico, della Lazio ieri per mano del Bayern Monaco, che ha fatto seguito a quelle dell’Inter (uscita ai gironi) e di Juventus e Atalanta,formazioneè riuscita a conquistare l’accesso aidi finale: nondalla stagione/16. Dall’istituzione dallanella stagione 1992/93, è la sesta volta che tra le migliori 8 d’Europa non figura. I precedenti, oltre alla già citata stagione/16, risalgono al 2000/01, 2001/02, 2008/09 e 2013/14. Foto: twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - SkySport : Quarti Champions League, tutte le squadre qualificate - Riki00_777 : RT @EnricoTurcato: Ai quarti di finale di Champions League ci sono tutte le prime classificate dei gironi tranne una, il Porto. - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 1767: Champions League 2020-2021 Ottavi R BAYERN MONACO-LAZIO 2-1 (17-03-2021) -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sky Sport

RIMPIANTO - Ma lasciamo perdere questo tema e tracciamo un micro - bilancio: per me la Lazio, al netto di quanto detto, fa una bella, da 7 . Abbiamo tutti il cruccio di non ...Non vanno dimenticati i sorteggi per i quarti di finale die di Europa. Calcio in tv oggi 19 marzo 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.30 Atletico ...Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porterà nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'uscita dell'Inter nella fase a gironi, anche Juventus, Atalanta ...Chissà se a ottobre ci aspettavamo di non vedere alcuna squadra italiana figurare nel tabellone dei quarti di Champions League. Le aspettative verso Juventus, Atalanta, Lazio e Inter erano molto alte, ...