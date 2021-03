Champions League, ecco le migliori otto d’Europa: domani i sorteggi dei quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Si sono conclusi ieri sera i match degli ottavi di finale di Champions League che hanno decretato le migliori otto squadre d’Europa che si contenderanno il titolo. Il campionato che prevale è la Premier League con ben 3 compagini qualificate, sono 2 le tedesche, una spagnola, una francese e una portoghese. Zero le italiane che sono tutte uscite dalla competizione. Un risultato sicuramente negativo per il nostro paese, dopo l’Inter che è uscita nella fase a gironi, Juventus, Lazio e Atalanta si sono fermate agli ottavi di finale. Un risultato che dimostra ancora una volta quanto sia enorme il gap tra le formazioni di Serie A e quelle dell’elite del calcio continentale. Porto, Borussia Dortmund, Psg, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, sono queste le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Si sono conclusi ieri sera i match degli ottavi di finale diche hanno decretato lesquadreche si contenderanno il titolo. Il campionato che prevale è la Premiercon ben 3 compagini qualificate, sono 2 le tedesche, una spagnola, una francese e una portoghese. Zero le italiane che sono tutte uscite dalla competizione. Un risultato sicuramente negativo per il nostro paese, dopo l’Inter che è uscita nella fase a gironi, Juventus, Lazio e Atalanta si sono fermate agli ottavi di finale. Un risultato che dimostra ancora una volta quanto sia enorme il gap tra le formazioni di Serie A e quelle dell’elite del calcio continentale. Porto, Borussia Dortmund, Psg, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, sono queste le ...

