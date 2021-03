Champions League, delusione Italia: nessuna squadra ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Tre inglesi, due tedesche, una spagnola, una francese e una portoghese ancora in corsa. Zero Italiane ai quarti di Champions League. Dal 2017 al 2020, l’Italia ha sempre vantato almeno una squadra ai quarti di Champions League. Dopo quattro anni la Serie A fa un netto passo indietro, interrompendo questa striscia. Era dall’edizione 2015/2016 che in Champions nessuna squadra Italiana andava oltre gli ottavi. L’Italia è in netto crollo, mentre cresce il dominio di Spagna, Inghilterra e Germania sul calcio europeo, basti pensare che l’ultimo successo di un’Italiana risale al 2010, quando l’Inter di Mourinho vinse in finale contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Tre inglesi, due tedesche, una spagnola, una francese e una portoghese ancora in corsa. Zerone aidi. Dal 2017 al 2020, l’ha sempre vantato almeno unaaidi. Dopo quattro anni la Serie A fa un netto passo indietro, interrompendo questa striscia. Era dall’edizione 2015/2016 che inna andava oltre gli ottavi. L’è in netto crollo, mentre cresce il dominio di Spagna, Inghilterra e Germania sul calcio europeo, basti pensare che l’ultimo successo di un’na risale al 2010, quando l’Inter di Mourinho vinse in finale contro il ...

