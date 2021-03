Champions ed Europa League: domani alle 12 i sorteggi dei quarti a Nyon. Ecco tutte le qualificate e le date (Di venerdì 19 marzo 2021) I sorteggi dei quarti di Champions League sono in programma venerdì 19 marzo alle 12.00 a Nyon, in Svizzera, alla Sala del Calcio Europeo. Il regolamento prevede un sorteggio completamente libero. Dunque, non sono previste teste di serie né restrizioni di carattere geografico. tutte le squadre possono essere accoppiate con qualsiasi avversaria. Nei sorteggi dei quarti sarà disegnato anche il percorso verso la finale. I quarti saranno numerati da 1 a 4 per comporre un tabellone tennistico. Per motivi burocratici, verrà anche scelta la squadra identificata come “di casa” per la finale prevista a Istanbul. I sorteggi dei quarti di Champions determineranno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Ideidisono in programma venerdì 19 marzo12.00 a, in Svizzera, alla Sala del Calcio Europeo. Il regolamento prevede uno completamente libero. Dunque, non sono previste teste di serie né restrizioni di carattere geografico.le squadre possono essere accoppiate con qualsiasi avversaria. Neideisarà disegnato anche il percorso verso la finale. Isaranno numerati da 1 a 4 per comporre un tabellone tennistico. Per motivi burocratici, verrà anche scelta la squadra identificata come “di casa” per la finale prevista a Istanbul. Ideididetermineranno ...

