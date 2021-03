Cesare San Mauro, chi è il fidanzato di Angela Melillo (Isola dei Famosi 2021) (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi è Cesare San Mauro, il fidanzato di Angela Melillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Una domanda che molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi si sono posti dall’inizio di questa nuova edizione. Mamma di una bambina ed ex ballerina, Angela Melillo ha trovato chi le ha rubato il cuore dopo la fine della storia d’amore con il padre della figlia, Ezio Bastianelli. I due si sono separati dopo ben 7 anni di matrimonio ma a far dimenticare tutto ad Angela ci ha pensato la sua nuova fiamma Cesare San Mauro. Il compagno di Angela Melillo è un avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza. ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Chi èSan, ildi, la concorrente dell’dei? Una domanda che molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi si sono posti dall’inizio di questa nuova edizione. Mamma di una bambina ed ex ballerina,ha trovato chi le ha rubato il cuore dopo la fine della storia d’amore con il padre della figlia, Ezio Bastianelli. I due si sono separati dopo ben 7 anni di matrimonio ma a far dimenticare tutto adci ha pensato la sua nuova fiammaSan. Il compagno diè un avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza. ...

