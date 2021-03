C’era anche un allenatore italiano tra i pedofili del calcio inglese, ma il nuovo rapporto lo scagiona (Di giovedì 18 marzo 2021) Il rapporto da 700 pagine che i giornali inglesi stanno ancora sviscerando è pieno di cose: nel complesso racconta la storia di mezzo secolo di abusi sessuali ai danni dei ragazzini delle giovanili di molti club inglesi, anche storici. Un bubbone sconvolgente che ha già i suoi colpevoli materiali (allenatori condannati anche a 30 anni di prigione) e morali: la FA, che la stessa inchiesta accusa di non aver fatto niente per proteggere i bambini. Ma il rapporto, tra le altre cose, scagiona di fatto un tecnico italiano, coinvolto nella vicenda nel 2016: Dario Gradi. Gradi ha allenato il Crewe Alexandra, una delle otto società più esposte nell’inchiesta, consecutivamente per ventiquattro anni. Nel 2004 è stato inserito nella hall of Fame del calcio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilda 700 pagine che i giornali inglesi stanno ancora sviscerando è pieno di cose: nel complesso racconta la storia di mezzo secolo di abusi sessuali ai danni dei ragazzini delle giovanili di molti club inglesi,storici. Un bubbone sconvolgente che ha già i suoi colpevoli materiali (allenatori condannatia 30 anni di prigione) e morali: la FA, che la stessa inchiesta accusa di non aver fatto niente per proteggere i bambini. Ma il, tra le altre cose,di fatto un tecnico, coinvolto nella vicenda nel 2016: Dario Gradi. Gradi ha allenato il Crewe Alexandra, una delle otto società più esposte nell’inchiesta, consecutivamente per ventiquattro anni. Nel 2004 è stato inserito nella hall of Fame del...

La7tv : #lariachetira Maria Giovanna #Maglie: 'Agli italiani è stato detto che non c'era niente di cui preoccuparsi, non di… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio su Mario #Draghi: 'E' significativo che da quando è al Governo ha parlato tre volte, e… - Tg3web : Vaccinazioni con fuori programma a Pittsfield, in Massachusetts. Tra le persone in attesa c'era il grande violoncel… - dreaminhogvarts : @MicheleGiorgini Eh ma ci stiamo girando intorno perché questo ragionamento vale per tutte. Tipo la Juve (parlo di… - Rigna_over : @n_cate Nessuno è felice. Aspetto comunque l’esito della partita. Ricordo anche che c’è il campionato e quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era anche Hysaj 6,5, chi se ll'aspettava?! - ilNapolista IlNapolista