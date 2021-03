C' è rischio Shiga tossine | il supermercato ritira un lotto di carne cruda

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Federico Garau Il ministero della Salute invita a non consumare laidentificabile dai codici forniti ed a restituirla al medesimo punto vendita Il ministero della Salute e la Coop, come segnalato da "Ilfattoalimentare.it", lanciano l'allarme dimicrobiologico per uno specificodi, risultato non conforme alle verifiche igienico-sanitarie effettuate durante la giornata dello scorso martedì 16 marzo, quando è partito ufficialmente anche l'alert. Ovviamente è scattata la ricerca di tutte le partite contenenti lo specifico prodotto, con lo scopo dirlo dal mercato e di fornire ai clienti che lo avessero già acquistato le informazioni necessarie per individuarlo e restituirlo tempestivamente al medesimo punto vendita. Ilincriminato Il ...