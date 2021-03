(Di giovedì 18 marzo 2021)all’attacco. La giornalista sportiva ha criticato duramente le recenti dichiarazioni della cantante che, dopo che ilAndrea Di Carlo aveva annunciato la rottura a pochi mesi dal loro matrimonio, si era lasciata andare ad uno sfogo sui social, rivendicando la sua indipendenza. “Non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena, ma il dessert“, erano state le parole diche aveva scelto questa metafora culinaria per spiegare quanto per lei fosse importante mantenere comunque la sua libertà all’interno della coppia. “, ma non esita a definire ilun dessert per lei. Ritengo questa un’espressione infelice… – è l’affondo lanciato da ...

Advertising

FQMagazineit : Caterina Collovati contro Arisa: “Piange ma definisce il fidanzato ‘dessert’. Io sto dalla parte del maschio” - DSpettacolo : Giulia Salemi ha voluto dire basta alle accuse di importunare uomini sposati. L’ex concorrente del GF Vip ha svelat… - DextertheB : @alexmanuel20189 Nel nome di Caterina Collovati - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Vorrei che chiedesse scusa a Giulia per i termini poco carini che ha usato' A Pierpaolo Pretelli non sono proprio an… - Mariapi80692847 : @LiveNoneladUrso Caterina Collovati sprizza veleno da tutti i pori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Collovati

ilmattino.it

Dopo quelle sue critiche nei confronti di Andrea, Arisa è stata bacchettata non poco da, l'opinionista delle trasmissioni di Barbara D'Urso. La donna ha utilizzato il suo profilo ...Parole che non sono piaciute a, che in un post sul suo profilo Instagram ha bacchettato la cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. ' Arisa piange, ma non ...Qualche giorno fa Arisa, lasciata dal fidanzato Andrea Di Carlo che avrebbe dovuto sposare tra qualche mese, si è lasciata andare ad un duro sfogo con tanto di video in lacrime sui social.Il verbo ‘torna’ è d’obbligo, visto che fu proprio la Collovati lo scorso settembre a criticare l’artista per uno scatto in bikini da una prospettiva molto particolare. Questa volta Caterina Collovati ...