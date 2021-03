Cashback | nuova clamorosa soluzione | annuncio in arrivo? 

(Di giovedì 18 marzo 2021), clamoroso colpo di scena in arrivo? Il governo valuta unaa sorpresa per quanto riguarda l’iniziativa economica. Annullamento o restyling? E’ questo il grande dubbio che verte sul frontea pochissimi mesi dal grande lancio. Accolto con grande entusiasmo dagli italiani, è stata un’iniziativa del governo Conte per fronteggiare l’evasione fiscale e L'articolo proviene da Inews.it.

Con l'ingresso dei nuovi obblighi di pagamento e il rimborso con illa confusione è tanta. Da gennaio 2020 lanormativa permette di detrarre le spese solo se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili. Ma cosa succede a chi paga le spese sanitarie ...A tre mesi dallaondata di zone rosse arriva un nuovo decreto di ' sostegni '. Non di '' perchè nel frattempo ...portare il tetto a 10 mila euro e per spuntarla ha ammorbidito i toni sul(...Cashback, clamoroso colpo di scena in arrivo? Il governo valuta una soluzione a sorpresa per quanto riguarda l'iniziativa economica.Si parla della possibile chiusura anticipata del Bonus Cashback, in modo da risparmiare fino a 3 miliardi di euro da utilizzare per rafforzare il Decreto Sostegno.