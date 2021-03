Cashback | ministro Colao | “L’effetto traino c’è già stato Molti italiani hanno imparato o cominciato a fare cose che prima non facevano”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Non mi preoccupo del fatto che se ci fermiamo a metà la digitalizzazione non funziona, perché abbiamo un elevatissimo numero di strumenti di pagamento registrati,grazie alchenonc’è già”. Risponde così ildell’Innovazione tecnologica Vittorioalla domanda in audizione del senatore Gianmauro Dell’Olio sull’ipotesi di bloccare il. Dal punto di vista digitale l’operazionedi“a oggi è giàun grande successo” mentre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cashback ministro

Il Fatto Quotidiano

...una riunione con tutti i Ministri rappresentanti delle forze di Governo assieme aldell'...Castelli Non mancano infine gli "scontri" politici che avverranno specialmente sul, con la ...... e troncando sul nascere ogni ipotesi di stop (per approfondire leggi qui:: le ...ARRIVARE OGGI Ieri nel vertice di maggioranza con il presidente del Consiglio Mario Draghi e ildell'...La possibilità di assistere a una fine anticipata (o quantomeno a un ridimensionamento) del Cashback si fa sempre più concreta.Decreto Sostegni, domani CdM Draghi. Le misure in bozza: Cig, proroga blocco licenziamenti, stop Cashback e ristori aziende. Pagamenti dall'8 aprile ...