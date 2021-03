Cartelle esattoriali verso il condono: cosa cambia? (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è parlato di ‘stralcio’ delle Cartelle esattoriali entro una certa soglia, usando una sorta di eufemismo per definire quello che è in realtà un vero e proprio ‘condono’. L’ipotesi sta prendendo piede, sebbene all’interno della maggioranza non si registri uniformità di vedute sul punto. D’altronde, la novità del taglio delle Cartelle esattoriali entro i 5mila euro di valore, condurrebbe – di fatto – alla cancellazione di qualcosa come 61,5 milioni di vecchie Cartelle fiscali. Una cifra considerevole, se pensiamo tra l’altro che la cancellazione delle Cartelle in questione sarebbe automatica. Vediamo dunque, più nel dettaglio, che cosa potrebbe cambiare a breve. Se ti ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è parlato di ‘stralcio’ delleentro una certa soglia, usando una sorta di eufemismo per definire quello che è in realtà un vero e proprio ‘’. L’ipotesi sta prendendo piede, sebbene all’interno della maggioranza non si registri uniformità di vedute sul punto. D’altronde, la novità del taglio delleentro i 5mila euro di valore, condurrebbe – di fatto – alla cancellazione di qualcome 61,5 milioni di vecchiefiscali. Una cifra considerevole, se pensiamo tra l’altro che la cancellazione dellein questione sarebbe automatica. Vediamo dunque, più nel dettaglio, chepotrebbere a breve. Se ti ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Da sempre #FratellidItalia ritiene insostenibile l'invio di cartelle esattoriali alle #partiteiva in questa fase… - FratellidItalia : Non si può ignorare il periodo che si sta vivendo continuando a massacrare le attività. Rappresentano il motore del… - matteosalvinimi : Previste per la prossima settimana importanti misure economiche, la Lega punta a: ??'Pace fiscale' con cancellazion… - frabarraco : RT @AntonioNbo15: Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro nel decreto sostegno. Un aiuto agli #EVASORIFISCALI che #Salvi… - sulsitodisimone : RT @539th: Il fatto che non scoppi una rivolta a seguito dell'annuncio della cancellazione delle cartelle esattoriali di persone che non pa… -