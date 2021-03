Cartelle esattoriali, ipotesi cancellazione del governo Draghi nel decreto Sostegni: chi riguarda il possibile condono e come averlo (Di giovedì 18 marzo 2021) Cartelle esattoriali: l’ipotesi condono diventa sempre più concreta. Entro le prossime ore dovrebbe essere messo a punto in via definitiva il cosiddetto decreto Sostegni, contenente la nuova misura. La questione è emersa ormai da settimane, creando non poche discussioni sia nella politica che tra i cittadini. Ma una parte del magazzino dei crediti non riscossi da parte dell’Agenzia delle Entrate è destinata comunque a risultare inesigibile, mentre i cittadini attendono l’attivazione di nuovi meccanismi di aiuto. Le stime indicano che la cancellazione delle Cartelle esattoriali dovrebbe ottenere il via libera proprio durante il Consiglio dei Ministri di domani 19 marzo 2021. All’interno dell’azione di sollevamento dei carichi ... Leggi su notizieora (Di giovedì 18 marzo 2021): l’diventa sempre più concreta. Entro le prossime ore dovrebbe essere messo a punto in via definitiva il cosiddetto, contenente la nuova misura. La questione è emersa ormai da settimane, creando non poche discussioni sia nella politica che tra i cittadini. Ma una parte del magazzino dei crediti non riscossi da parte dell’Agenzia delle Entrate è destinata comunque a risultare inesigibile, mentre i cittadini attendono l’attivazione di nuovi meccanismi di aiuto. Le stime indicano che ladelledovrebbe ottenere il via libera proprio durante il Consiglio dei Ministri di domani 19 marzo 2021. All’interno dell’azione di sollevamento dei carichi ...

