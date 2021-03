Cartelle esattoriali fino ai 5mila euro cancellate, ecco il piano del Governo (Di giovedì 18 marzo 2021) Le Cartelle esattoriali fino ai 5mila euro saranno eliminate, è il nuovo obiettivo inserito nel Dl Sostegno a cui il Governo sta lavorando Nel disegno per il nuovo Decreto Sostegno c’è anche la cancellazione di tutte le Cartelle esattoriali fino a 5 mila euro. Si stimano che saranno eliminate circa 61 milioni di Cartelle per un valore di un miliardo di euro. L’intento è quello di sottrarre dalle casse una serie di crediti difficilmente esigibili dallo Stato ed eliminare una gran mole di lavoro per gli uffici delle Entrate. In questo modo dunque verranno eliminati quei piccoli debiti che le imprese avrebbero contratto con lo Stato dal 2000 al 2015. La riduzione richiesta delle ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) Leaisaranno eliminate, è il nuovo obiettivo inserito nel Dl Sostegno a cui ilsta lavorando Nel disegno per il nuovo Decreto Sostegno c’è anche la cancellazione di tutte lea 5 mila. Si stimano che saranno eliminate circa 61 milioni diper un valore di un miliardo di. L’intento è quello di sottrarre dalle casse una serie di crediti difficilmente esigibili dallo Stato ed eliminare una gran mole di lavoro per gli uffici delle Entrate. In questo modo dunque verranno eliminati quei piccoli debiti che le imprese avrebbero contratto con lo Stato dal 2000 al 2015. La riduzione richiesta delle ...

