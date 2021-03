Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lotta all’evasione” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Lo stralcio delle Cartelle esattoriali previsto nelle bozze del Decreto Sostegni? Un Condono mascherato, l’ennesimo premio agli evasori.Io voterò contro in Senato. Bisogna dire basta”. A rivendicarlo ai microfoni de IlFattoquotidiano.it è il senatore del M5s Primo Di Nicola, in merito alla misura prevista nelle bozze del decreto (che dovrebbe essere approvato venerdì in Consiglio dei ministri, ndr), che prevede la cancellazione di tutte le Cartelle esattoriali fino a 5mila euro risalenti agli anni dal 2000 al 2015. “Il M5s non ceda, sarebbe ingiustificabile“, prosegue. Sull’intervento la maggioranza eterogenea del governo Draghi non ha ancora trovato una sintesi. Da una parte Lega e centrodestra, con i leghisti in particolare che puntavano ad aumentare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Lo stralcio delleprevisto nelle bozze del Decreto Sostegni? Unmascherato, l’ennesimo premio agli evasori.Io voterò contro in Senato. Bisogna dire basta”. A rivendicarlo ai microfoni de IlFattoquotidiano.it è il senatore del M5s Primo Di, in merito alla misura prevista nelle bozze del decreto (che dovrebbe essere approvato venerdì in Consiglio dei ministri, ndr), che prevede la cancellazione di tutte lefino a 5mila euro risalenti agli anni dal 2000 al 2015. “Il M5s non, sarebbe ingiustificabile“, prosegue. Sull’intervento la maggioranza eterogenea del governo Draghi non ha ancora trovato una sintesi. Da una parte Lega e centrodestra, con i leghisti in particolare che puntavano ad aumentare la ...

