Cartelle esattoriali, arriva il condono: ecco cosa c'è da sapere (Di giovedì 18 marzo 2021) Definito da parte della maggioranza un "condono fiscale", lo stralcio delle Cartelle esattoriali resta tra i nodi ancora da sciogliere in vista del Consiglio dei ministri di domani. Ieri nel vertice di maggioranza con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco, secondo quanto si apprende, non sarebbe ancora passata la linea di cancellare le Cartelle inevase relative al periodo 2000-2015, fissando il tetto a 5mila euro (comprensivo di contestazione iniziale, sanzioni e interessi), un'asticella che il Parlamento potrebbe far salire a 10mila. E sul punto si attende un nuovo confronto nella giornata di oggi. Se dovesse passare la soglia dei 5mila euro, ipotesi al momento più accreditata, verrebbero cancellate 61,5 milioni di vecchie Cartelle per un controvalore di ...

FratellidItalia : ?? Da sempre #FratellidItalia ritiene insostenibile l'invio di cartelle esattoriali alle #partiteiva in questa fase… - Radio1Rai : #DlSostegni “C'è un grande intervento sul piano vaccinale. Sono previsti per la prima volta rimborsi e indennizzi p… - FratellidItalia : Non si può ignorare il periodo che si sta vivendo continuando a massacrare le attività. Rappresentano il motore del… - ViolettArtDec : RT @La_manina__: Nel decreto sostegni, anche la cancellazione delle cartelle esattoriali per il periodo compreso tra il 2000 e il 2015. In… - FricoMannaro : RT @ElisabettaGall7: Il maxi condono in arrivo riguarda la cancellazione di cartelle esattoriali relative al periodo 2000-2015, per circa u… -