Cartabia sconcertante sul blocco degli sfratti | “Per i proprietari di case non è un grosso sacrificio” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 marzo 2021) SulMarta, Guardasigilli del governo Draghi, ha esposto il suo punto di vista. Una posizione, che ha lasciato di stucco per prima Confedilizia. “Secondo il Ministro della Giustizia, il fatto che uno sia privato per quasi un anno e mezzo del diritto – sancito da un giudice – di rientrare in possesso del proprio immobile, “non è uncosì eccessivo” rispetto alle aspettative di inquilini morosi da anni”. Così su Twitter, Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, commentando le frasi di Martain Senato. Una posizione, che Confedilizia definisce “” con una nota durissima. “Le motivazioni con le quali il Ministro della Giustizia ...