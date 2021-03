(Di giovedì 18 marzo 2021) Per interpretarlo ci sono voluti mesi di studio e preparazione: così Eduardo Scarpetta ha accettato la sfida di incarnare il cantante partenopeo più famoso al mondo nel biopic di Lucio Pellegrini in onda su Rai1. "Un duplice omaggio: aldie alle nostre radici", visto che proprio il cantante partenopeo tenne a battesimo la prima trasmissionele della Rai, L'orchestra delle 15, il 3 gennaio 1954. Il vicedirettore di Rai Fiction, Fabrizio Zappi, non ha dubbi: il film, che ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Renato(in onda il 18 marzo in prima serata su Rai1), è un vero e proprio tributo all'artista realizzato "all'insegna dell'di cui era portatore", oltre che un'occasione per omaggiare l'identità di ...

Advertising

Tg1Rai : Stasera su @RaiUno 'Carosello #Carosone', il film tv che racconta la vita e la straordinaria avventura musicale di… - Raiofficialnews : Il ritratto di un musicista che, con la propria arte e tanta determinazione, ha fatto ballare il mondo intero. ??… - LPezone : Stasera su Raiuno andrà in onda 'Carosello Carosone', il film che ripercorre la vita del grande artista. A 100 anni… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Carosello Carosone (Film) #StaseraInTV 18/03/2021 #PrimaSerata #carosellocarosone @RaiUno - cinemaniaco_fb : ?????????????? Carosello Carosone: Una vita in musica tra genio e folle ironia -

Ultime Notizie dalla rete : Carosello Carosone

Vincenzo Nemolato tra i protagonisti di '', il film tv dedicato al cantautore napoletano in occasione del centenario di nascita e trasmesso in esclusiva giovedì 18 marzo 2021 in prima serata su Rai1. Un film corale che ...E proprio in occasione di, film diretto da Lucio Pellegrini con protagonista Eduardo Scarpetta, in onda su Rai 1 oggi 18 marzo, il duo presenterà sui canali Facebook , Instagram , ...Una delle figure più importanti della musica italiana e napoletana di ogni tempo, Renato Carosone verrà "omaggiato" in un film biografico (Carosello ...Con Carosello Carosone arriva anche un colpo di scena sulla vita privata del grande Renato, con protagonista il figlio (presunto) Pino.