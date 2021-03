Carosello Carosone | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 marzo 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondache racconta l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di Renato, il musicista italiano più famoso al mondo. Un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. Un racconto divertente e pieno di ritmo, un graffiante ritratto dell’epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria arte e tanta determinazione, si può far ballareil mondo. Ilè tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia ...