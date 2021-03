Carosello Carosone, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) In onda questa sera su Rai1 ‘Carosello Carosone‘: la storia del musicista italiano più famoso del mondo Renato Carosone. A cent’anni dalla sua nascita e a venti dalla morte, la Rai omaggia il grande musicista proprio con una pellicola sulla sua arte. Il film, diretto da Lucio Pellegrini, sarà un racconto divertente che narrerà con colori e semplicità di come passione, amore e arte si siano unite per far ballare tutto il mondo. Il film è tratto dal libro ‘Carosonissimo’ di Federico Vacalebre e vedrà come attore il giovane Eduardo Scarpetta, che vestirà i panni del musicista napoletano. Al suo fianco ci saranno Vincenzo Nemolato, che interpreterà il ruolo del batterista Gegè Di Nemolato e Ludovica Martino, la ballerina che il musicista conosce ad Asmara e che poi diventa sua moglie. Carosello Carosone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) In onda questa sera su Rai1 ‘‘: la storia del musicista italiano più famoso del mondo Renato. A cent’anni dalla sua nascita e a venti dalla morte, la Rai omaggia il grande musicista proprio con una pellicola sulla sua arte. Il film, diretto da Lucio Pellegrini, sarà un racconto divertente che narrerà con colori e semplicità di come passione, amore e arte si siano unite per far ballare tutto il mondo. Il film è tratto dal libro ‘Carosonissimo’ di Federico Vacalebre e vedrà come attore il giovane Eduardo Scarpetta, che vestirà i panni del musicista napoletano. Al suo fianco ci saranno Vincenzo Nemolato, che interpreterà il ruolo del batterista Gegè Di Nemolato e Ludovica Martino, la ballerina che il musicista conosce ad Asmara e che poi diventa sua moglie....

