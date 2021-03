Carosello Carosone | il cast completo del film

(Di giovedì 18 marzo 2021): ildelQuali sono gli attori che fanno parte deldi, ilsul musicista in onda oggi – 18 marzo 2021 – su Rai 1? Il ruolo del protagonista è stato ricoperto dal giovane Eduardo Scarpetta (già visto in L’amica geniale, Capri – Revolution). Al suo fianco Vincenzo Nemolato (Paradise, Gomorra – La serie 2) che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di, e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto il sole di Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie. Alla regia Lucio Pellegrini. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. Ma vediamo l’elenco ...

Un viaggio nel tempo, alla scoperta del percorso artistico di Renato Carosone e del suo gruppo, fino al trionfo negli Stati Uniti. È una storia pazzesca e per molti aspetti inedita quella di Renato Carosone, musicista geniale e rivoluzionario la cui vita viene raccontata nel film tv di Rai1, in onda giovedì ...