“Carosello Carosone” | chi è Ludovica Martino | età | carriera e i suoi viaggi preferiti

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Giovanissima, ma già con una grande esperienza alle spalle: scopriamo chi è, stasera in tv nel film “” su Rai 1. Scopriamo chi è l’attrice(Instagram)Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film, diretto dal regista Lucio Pellegrini. La pellicola è stata girata in onore del famoso musicista Renato, compositore di successi come “Tu vuò fà l’americano“. Nel cast, oltre a Eduardo Scarpetta che interpreterà il protagonista, ci sarà anche la giovanissima attrice italiana. Il film è stato diretto per omaggiare il centenario della nascita del celebre artista. La pellicola ripercorre i momenti ...