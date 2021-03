Caro segretario Letta | le scrivo per dirle ciò che penso da militante Pd

(Di giovedì 18 marzo 2021)Enrico, l’ho ascoltata nel corso della relazione all’Assemblea nazionale. E ho pensato fosse opportuno scrivere quel che, comedi questo partito. Da giorni, si discute del “chi gliel’ha fatto fare” di assumere la guida del Partito Democratico in un momento in cui l’impresa sembra titanica. Ragionandoci, credo che quando ci si chiede “chi me lo fa fare” la battaglia sia persa prima ancora di cominciare. Invece, lei ha risposto con un pizzico di sana follia, di speranza e di tanta passione: l’ho percepito dalle sue parole. Che portavano le cicatrici delle battaglie positive condotte e delle delusioni, date dal “problema di chiamarsi Enrico in questo partito” e “dalle tante maschere e pochi volti”. In un passaggio, forse il più personale, lei, ...

Già l'inizio è stato poco incoraggiante. Scoprire dai giornali che a darle l'ultima spinta per tornare in Italia è stata una telefonata con il premier Draghi dà l'idea di una ragnatela di poteri molto ...Io sono una delle poche genovesi Doc (razza ormai in via d'estinzione) su questo territorio. Io ho sempre tifato per Lei (e lo faccio tuttora), ma La invito a riflettere Loro hanno comunque sbagliato, ...