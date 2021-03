Carla Moreau ha pagato centinaia di migliaia di euro una veggente per vincere un reality: lo scandalo televisivo francese (Di giovedì 18 marzo 2021) Una concorrente di “Les Marseillais”, storico reality in onda sul canale francese W9, ha pagato centinaia di migliaia di euro a una veggente per colpire i suoi rivali, vincere e ottenere successo sul piccolo schermo. L’affare è esploso da quasi tre settimane e sta monopolizzando i social d’Oltralpe, dove ormai ha sfiorato i 6 milioni di tweet. Non solo, il caso ha ovviamente allertato anche la polizia che ha aperto un’inchiesta sulla fattucchiera di Marsiglia. Malocchio, riti voodoo con tanto di bambola, spilli, chiodi, sortilegi e altre iettature. Le prove sono state rivelate da un collega influencer, Marc Blata, via snapchat lo scorso 26 febbraio quando ha avvertito Maeva Ghennam, una ragazza della squadra dei Marsigliesi, di far attenzione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Una concorrente di “Les Marseillais”, storicoin onda sul canaleW9, hadidia unaper colpire i suoi rivali,e ottenere successo sul piccolo schermo. L’affare è esploso da quasi tre settimane e sta monopolizzando i social d’Oltralpe, dove ormai ha sfiorato i 6 milioni di tweet. Non solo, il caso ha ovviamente allertato anche la polizia che ha aperto un’inchiesta sulla fattucchiera di Marsiglia. Malocchio, riti voodoo con tanto di bambola, spilli, chiodi, sortilegi e altre iettature. Le prove sono state rivelate da un collega influencer, Marc Blata, via snapchat lo scorso 26 febbraio quando ha avvertito Maeva Ghennam, una ragazza della squadra dei Marsigliesi, di far attenzione a ...

Advertising

FQMagazineit : Carla Moreau ha pagato centinaia di migliaia di euro una veggente per vincere un reality: lo scandalo televisivo fr… - Vento_lin : RT @ilgiornale: Carla Moreau, influencer francese, ha pagato una maga per fare fatture e riti di magia nera ai concorrenti di un reality e… - NethipEdien2000 : RT @ilgiornale: Carla Moreau, influencer francese, ha pagato una maga per fare fatture e riti di magia nera ai concorrenti di un reality e… - SchwoarzMola : RT @ilgiornale: Carla Moreau, influencer francese, ha pagato una maga per fare fatture e riti di magia nera ai concorrenti di un reality e… - Gastone_derolla : RT @ilgiornale: Carla Moreau, influencer francese, ha pagato una maga per fare fatture e riti di magia nera ai concorrenti di un reality e… -