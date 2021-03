Captain America: la prima incarnazione gay del supereroe in arrivo nei fumetti (Di giovedì 18 marzo 2021) La Marvel Comics introdurrà a breve il primo Captain America apertamente gay, in una nuova miniserie a fumetti. La Marvel Comics introdurrà a breve il primo Captain America apertamente gay, in una nuova miniserie a fumetti intitolata The United States of Captain America. Nel primo numero, previsto per l'estate (per l'esattezza il 2 giugno negli Stati Uniti), Steve Rogers - accompagnato da Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker per ritrovare il suo scudo, misteriosamente scomparso - farà la conoscenza di Aaron Fischer, giovane omosessuale che ha tratto ispirazione da Rogers per difendere i giovani in fuga e senzatetto, pur non avendo superpoteri. Christopher Cantwell, sceneggiatore della miniserie, ha spiegato a Entertainment Weekly che l'intento è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021) La Marvel Comics introdurrà a breve il primoapertamente gay, in una nuova miniserie a. La Marvel Comics introdurrà a breve il primoapertamente gay, in una nuova miniserie aintitolata The United States of. Nel primo numero, previsto per l'estate (per l'esattezza il 2 giugno negli Stati Uniti), Steve Rogers - accompagnato da Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker per ritrovare il suo scudo, misteriosamente scomparso - farà la conoscenza di Aaron Fischer, giovane omosessuale che ha tratto ispirazione da Rogers per difendere i giovani in fuga e senzatetto, pur non avendo superpoteri. Christopher Cantwell, sceneggiatore della miniserie, ha spiegato a Entertainment Weekly che l'intento è ...

