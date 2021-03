Canzone segreta | le anticipazioni della puntata del 19 marzo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo aver fatto sognare ed emozionare, venerdì sera torna su Rai Uno “” con la seconda”, il nuovo show del venerdì sera di Rai Uno, ha debuttato riscuotendo attenzione e attestati ti stima. Il programma è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Il punto di forza è dato sicuramente dalla presenza alla conduzione di Serena Rossi, la quale è perfetta sia nel suo ruolo di padrona di casa, ma anche di intrattenitrice. Si conferma un’artista poliedrica: brava non solo sul set, ma anche sul palco di una trasmissione tutta sua. La secondadi “” andrà ...

Ospiti di Serena Rossi anche Romina Power, Michele Placido, Carolyn Smith e Marcella Bella Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con '', lo show emotainment su Rai1 in collaborazione con Blu Yazmine . Alla conduzione Serena Rossi , artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. ...Questa la formula '' di Teatro d'ira , in cui sono presenti due brani in inglese : " ...e la polemica sul rock Negli ultimi giorni il gruppo ha rilasciato la versione Eurovision della...“Canzone segreta”, il nuovo show del venerdì sera di Rai Uno, ha debuttato riscuotendo attenzione e attestati ti stima. Il programma è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata ...Conquista gli occhi e il cuore il video con cui l'attore e Jennifer Grey ottennero il ruolo da protagonisti nel celebre film culto ...