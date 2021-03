Campo rom di Castel Romano, non solo Covid: dai cinghiali ai rifiuti, fino al ‘cimitero’ delle casseforti, ecco cosa c’è (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Una famiglia di cinghiali che gira attorno a una roulotte in cerca di cibo. Scava nella terra, i cinghialini mangiano qualcosa tra i rifiuti gettati ovunque. Ci avviciniamo per riprendere la scena. Uno degli animali si spaventa e scappa, mentre un altro invece cerca di avvicinarsi. Siamo al Campo rom di Castel Romano, nella parte non sottoposta a sequestro. Qui non ci sono i new jersey. Né tantomeno pattuglie della polizia locale, che sono posizionate su via Pontina, poco più avanti, sull’ingresso principale del Campo. E di conseguenza chiunque da qui può entrare e uscire senza alcun controllo e raggiungere la fermata del Cotral, prendere il bus e andare in qualsiasi posto. Questa parte del Campo è completamente abusiva, per questo non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Una famiglia diche gira attorno a una roulotte in cerca di cibo. Scava nella terra, ini mangiano qualtra igettati ovunque. Ci avviciniamo per riprendere la scena. Uno degli animali si spaventa e scappa, mentre un altro invece cerca di avvicinarsi. Siamo alrom di, nella parte non sottoposta a sequestro. Qui non ci sono i new jersey. Né tantomeno pattuglie della polizia locale, che sono posizionate su via Pontina, poco più avanti, sull’ingresso principale del. E di conseguenza chiunque da qui può entrare e uscire senza alcun controllo e raggiungere la fermata del Cotral, prendere il bus e andare in qualsiasi posto. Questa parte delè completamente abusiva, per questo non ...

