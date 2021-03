“Campionato falsato”, è caos dopo il rinvio di Inter-Sassuolo: in dubbio la regolarità del campionato (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ scoppiata una vera e propria bufera che riguarda il campionato di Serie A, sono nati motivi di grande discussione dopo il rinvio della partita tra Inter e Sassuolo. La stagione entra sempre più nel vivo, si gioca la 28esima giornata. In particolar modo la corsa scudetto ha fornito Interessanti indicazioni nelle ultime giornate, il rendimento della squadra di Antonio Conte è stato veramente incredibile ed il distacco sembra irraggiungibile per Milan e Juventus. Il campionato è ancora lungo e non sono da escludere comunque dei colpi di scena. Nel prossimo turno l’Inter non scenderà in campo a causa dei casi di Coronavirus registrati nel gruppo squadra. caos dopo il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ scoppiata una vera e propria bufera che riguarda ildi Serie A, sono nati motivi di grande discussioneildella partita tra. La stagione entra sempre più nel vivo, si gioca la 28esima giornata. In particolar modo la corsa scudetto ha fornitoessanti indicazioni nelle ultime giornate, il rendimento della squadra di Antonio Conte è stato veramente incredibile ed il distacco sembra irraggiungibile per Milan e Juventus. Ilè ancora lungo e non sono da escludere comunque dei colpi di scena. Nel prossimo turno l’non scenderà in campo a causa dei casi di Coronavirus registrati nel gruppo squadra.il ...

matteorchmd : Noi del Milan gli unici scemi che hanno giocato mezzo campionato senza titolari tra infortuni, multiple positività… - faustaaa__ : RT @uvnsteady: Il campionato è falsato perchè L'ATS Milano ha deciso di rinviare Inter sassuolo, ma non quando la Lazio ha fatto tutto il c… - mattiagiglia : RT @_alfredi_: Quella settimana si giocò Milan-Juve con diversi positivi in entrambe le squadre. #InterSassuolo rinviata, campionato falsa… - Barellismo11 : La tifoseria che rivendica gli scudetti degli arbitri chiusi negli spogliatoi parla di campionato falsato. Siete delle macchiette - 10_Dybala : RT @glmdj: #Repubblica scrive che #InterSassuolo sarebbe a rischio. Ad oggi sono 2 i positivi #nerazzurri, come a ottobre nel #Napoli. Ma t… -