Campania | il bollettino Covid | 2 507 positivi | tasso scende sotto il 10%

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 2.507 (di cui 284 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.604 Sintomatici: 619 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 26.207 (di cui 5.527 antigenici) Totale: 313.273 (di cui 11.872 antigenici) Totale tamponi: 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici) ?Deceduti: 13 (*)? Totale deceduti: 4.830 Guariti: 1.298 Totale guariti: 208.600 * 6 deceduti nelle ultime 48 ore, 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: ...

Sono 2.507 i nuovi contagi da Covid-19 in Campania, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrati inoltre altri 13 morti. Dei 2.507 nuovi contagi. Nel bollettino diffuso oggi dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.