Campania | domani il monitoraggio sulla zona rossa | cosa succede

(Di giovedì 18 marzo 2021). Sono quasi trascorse le due settimane dal momento in cui laè stata classificata come, come ogni venerdì, ci saranno i dati deldell’Iss e con la nuova ordinanza del ministro della Salute si sapranno le nuove classificazioni.Ma com’è la situazione attualmente in? C’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ippokiro : RT @kirolandia: @PutzoKiro @ippokiro CAMPANIA TEATRO FESTIVAL 2021, dal 12 giugno all'11 luglio. Domani 19 marzo l'anteprima con il Maest… - kirolandia : @PutzoKiro @ippokiro CAMPANIA TEATRO FESTIVAL 2021, dal 12 giugno all'11 luglio. Domani 19 marzo l'anteprima con… - carlocremona : ?? Ciao zozzoni Buono il #latte #milk Ci vediamo domani a colazione? Che ne dite, portate i #doemi #Campania… - carlocremona : Ciao zozzoni Buono il #latte #milk Ci vediamo domani a colazione? Che ne dite, portate i #doemi #Campania… - nownau : A causa della sospensione di #AstraZeneca , la somministrazione domiciliare di #Moderna, già riprogammata due volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania domani

Fanpage.it

... Napoli, Avellino, Salerno ma anche al di fuori della regioneper ricordare tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata. Nei tre giorni di memoria, il museo di Capua in ...... Sardegna Trentino Alto Adige Valle d'Aosta ToscanaSardegna Da oggi in Sardegna, unica ... arancioni o dall'estero: previsto dal'obbligo di quarantena per 10 giorni sull'isola a sud ...Covid, la Campania rischia di restare in zona rossa per almeno un'altra settimana. I numeri restano preoccupanti ...La Campania sul fronte Covid-19 ha ancora dati da zona rossa. Domani l’Istituto superiore di Sanità e il ministero della Salute, sulla base del settimanale monitoraggio nazionale della pandemia, decid ...