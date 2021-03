Campania Artecard e Gay Odin | pass per i musei nelle uova di Pasqua

(Di giovedì 18 marzo 2021)e Gaysostengono la cultura: all’interno delledi(in edizione limitata) il nuovo365 Lite che prevede un ingresso in 34dellada utilizzare in un anno. Ecco come acquistare ledi cioccolato. In occasione della, la Scabec (Società Campana Beni Culturali della Regione

Advertising

Anubi_Inpw : RT @museosmcv: Anfiteatro campano???? di Santa Maria Capua Vetere al tramonto nella meravigliosa???? foto di Campania Artecard #anfiteatrosem… - museosmcv : Anfiteatro campano???? di Santa Maria Capua Vetere al tramonto nella meravigliosa???? foto di Campania Artecard… - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: A Pasqua l'arte diventa una sorpresa: Artecard 365 Lite e Gay-Odin per i musei della Campania - mattinodinapoli : A Pasqua l'arte diventa una sorpresa: Artecard 365 Lite e Gay-Odin per i musei della Campania - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie A Pasqua l'Arte diventa una sorpresa con Campania Artecard e Gay-Odin - -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Artecard

Il Mattino

Tappa a Sorrento per 'che legge', un'iniziativa promossa da Scabec, società beni culturali della Regione, in collaborazione cone realizzata insieme con Napoli Città Libro per promuovere tutta la filiera del libro: dalle case editrici alle librerie, dagli autori ai critici letterari. Questa sera, 18 marzo, ...Tappa a Sorrento per "che legge" , un'iniziativa promossa da Scabec, società beni culturali della Regione, in collaborazione cone realizzata insieme con Napoli Città Libro per promuovere tutta la filiera del libro: dalle case editrici alle librerie, dagli autori ai critici letterari. Questa sera, 18 marzo, ...Campania Artecard e Gay Odin sostengono la cultura: all'interno delle uova di Pasqua (in edizione limitata) il nuovo pass 365 Lite.Questa sera, 18 marzo, alle ore 21, sulla pagina Facebook di Scabec il giornalista Luigi D’Alise che dialoga con Francesco Pinto, autore del libro “L’uomo che salvò la bellezza” ...