Cambio Moglie su NOVE: stasera Famiglia Petralia e Dal Bello (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì 18 marzo 2021 è andata in onda la seconda puntata della seconda stagione (la settima, in realtà) di Cambio Moglie, a 12 anni dall'ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,35. La formula è quella dello sCambio di mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato i Petralia di Roma, un po' sregolati, ma molto simpatici e affettuosi, e i Dal Bello molto tranquilli e attenti all'educazione e che nulla sia fuori posto. Come reagiranno le rispettive mogli Katia e Samanta e le relative famiglie allo sCambio? Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere.

